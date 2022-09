Ingrid Ohara é a segunda eliminada de A Fazenda 14 com 29,01% dos votos

publicidade

A Fazenda 14 chegou ao fim para Ingrid Ohara! A peoa foi a segunda eliminada da competição no programa ao vivo desta quinta-feira (29), com 29,01% dos votos. A influenciadora perdeu a disputa pela preferência do público para Deborah Albuquerque e Rosiane Pinheiro, em uma votação realizada no R7.com.

A formação da segunda Roça aconteceu na última terça-feira (27). Shayan, o Fazendeiro da semana, indicou Vini direto para o primeiro banco da Roça. Deborah foi a mais votada da sede e ocupou a segunda vaga. Inicialmente, ela havia recebido 10 votos, mas, após o uso do Poder da Chama Vermelha por Deolane, os votos de Bia Miranda foram transferidos para peoa, que acumulou 14 votos.

Em seguida, Pétala imunizou Rosi da puxada da Baia com o Poder da Chama Amarela e Deborah optou em puxar Ingrid. Para encerrar a formação da Roça, Rosi sobrou no Resta Um e ocupou o último banquinho. A peoa optou em vetar Deborah da Prova do Fazendeiro.

Divertida e bem entrosada entre os peões, Ingrid Ohara virou meme, brigou e aprontou todas no reality rural. Desde o início, a peoa firmou uma amizade com Kerline e, aos poucos, o grupo foi aumentando com a entrada de Alex, Deborah, Ruivinha de Marte, Shayan e Tati Zaqui.

Com eles, Ingrid aproveitou muito as festas e também os afters! No pós-festa do "Bar dos Cornos", a peoa bebeu todas e passou a tesoura nas madeixas, chocando todos na casa.

A influenciadora e Tati Zaqui viveram uma amizade entre "tapas e beijos". A funkeira se incomodou com algumas atitudes da amiga e chegou a colocá-la na posição "Não consigo te defender" na dinâmica do Rançômetro. Elas discutiram diversas vezes e demoraram a fazer as pazes.

Por outro lado, com Bia Miranda, a relação foi só de inimizade mesmo. Tudo começou durante uma dinâmica com os peões do Paiol em que Bia disse que Ingrid não tinha humildade. Quando a neta de Gretchen entrou no programa, Ingrid a cumprimentou dizendo: "Eu sou a desumilde que você falou, prazer! Nem me conhece, se manca!". Climão!

Na madrugada desta quinta-feira (29), Ingrid protagonizou um dos momentos mais icônicos da temporada. Revoltada pela vitória de Vini na Prova do Fazendeiro, a peoa jogou esterco no baú de roupas dele. A atitude chocou os peões e desencadeou treta atrás de treta!

Primeiro, Tiago chamou a peoa de louca e os dois brigaram feio. Em seguida, Vini disse que a influenciadora era uma fedelha e eles trocaram xingamentos. Sobrou até para André, Shayan e Iran, que tiveram suas peças atingidas pelas sujeira e passaram a noite tentando limpá-las.

Na manhã seguinte, durante a delegação das novas tarefas, o Fazendeiro alfinetou Ingrid, que o interrompeu e pediu desculpas aos peões que se sentiram lesados pela atitude dela.

Mas não deu para Ingrid Ohara! Após perder a Prova do Fazendeiro, ela caiu na berlinda e acabou sendo a segunda eliminada da competição.

Sob o comando de Adriane Galisteu, A Fazenda 14 vai ao ar de segunda a domingo, nas noites da Record TV. Acesse o PlayPlus e acompanhe 24 horas por dia tudo o que rola no Celeiro de Lendas.