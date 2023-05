Iniciativa da Black Brazil Art está com incrição aberta para residência artística online

publicidade

As inscrições para a "Residência Artística Online - Pensamento Crítico Decolonial nas Práticas Artísticas", iniciativa da Black Brazil Art em parceria com a Museo de la Mujer de Costa Rica e apoio da International Association of Women's Museums, têm seu último dia neste domingo, 30 de abril de 2023. O Programa de Residência Online funcionará com orientação a projetos prontos ou em andamento e tem o objetivo de selecionar propostas claramente identificadas com "práticas decoloniais", para a terceira edição da Bienal Black, prevista para 2024 no Rio de Janeiro. Informações no site blackbrazilart.com.br/residencia-3. Vagas limitadas. A taxa tem valor único de R$ 346,50. O registro pode ser feito pela plataforma Sympla.

O programa permitirá que os artistas possam ser orientados através de mentorias específicas que possam ajudar a aprimorar suas ideias sob a perspectiva de um olhar macro, transnacional, além de seu senso de lugar, dedicando tempo à experimentação sobre o tema Fluxos (in) Fluxo - Transitoriedade. Artistas, educadores, curadores, pesquisadores, coletivos, ativistas e outros profissionais das artes residentes no Brasil e exterior podem inscrever suas ideias e projetos para serem executados na 3ª Bienal Black Brazil.

A Residência Online acontece de 4 de maio a 22 de junho de 2023 e prevê oito encontros. Será concedida certificação a todos os participantes que farão parte de um audiobook. As aulas serão transmitidas via plataforma Zoom. Serão oferecidas a título de ajuda de custo, duas bolsas, cada uma no valor de mil reais, ao artista individual ou coletivo, que tenha uma proposta inédita e original para a 3ª Bienal Black.

A aula inaugural será dia 3 de maio, às 19h, pelo canal do YouTube da Black Brazil Art (youtube.com/@blackbrazilArt) e será proferida pela professora, pesquisadora e curadora Claudia Mandel-Katz que falará sobre "Gênero e Práticas Estéticas Decoloniais na América Latina e Caribe". Claudia será uma das mentoras nesta residência ao lado de Patricia Brito (RS-SC), Julio Pereyra (Uruguai), Martha Kazungu (Uganda) e Priscila Costa (SC).

Serviço Black Brazil Art abre inscrições para Residência Online:

Residência Artística Online - Pensamento Crítico Decolonial nas Práticas Artísticas

Inscrições até 30 de abril de 2023 - Vagas limitadas

Início: 4 de maio a 22 de junho de 2023;

Duração: dois meses divididos em oito encontros;

Público: artistas, educadores, curadores, pesquisadores, coletivos, ativistas e outros profissionais das artes residentes no Brasil e exterior;

Quanto: R$ 346,50;

Inscrições na plataforma Sympla: bit.ly/sympla-residencia-online

Informações: blackbrazilart.com.br/residencia-3