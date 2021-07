Inscrições abertas para prêmio literário

publicidade

O Prêmio Academia Rio-Grandense de Letras - 120 ANOS está com as inscrições abertas até o dia 31 de julho. A quinta edição do concurso literário comemora o aniversário de 120 anos da instituição. O prêmio, conferido anualmente, tem como objetivo destacar autores gaúchos que tenham obra consistente e de qualidade no cenário nacional, assim como promover a crítica literária sobre a literatura gaúcha.

São seis categorias: romance, crônica, narrativa curta (conto ou miniconto), poesia, literatura infantil e tese ou dissertação sobre literatura gaúcha. Todas de autores sul-rio-grandenses e obras em primeira edição.

O vencedor do prêmio de melhor livro de narrativa ficcional curta (conto ou miniconto) receberá o Troféu Simões Lopes Neto. E o de melhor romance ganhará o Troféu Alcides Maya. Para o melhor livro de crônicas será entregue o Troféu Apolinário Porto Alegre. Será concedido o Troféu Carlos Urbim ao melhor livro de literatura infantil, independente de gênero. O melhor livro de poesia receberá o Troféu Alceu Wamosy.

E para a melhor tese ou dissertação sobre literatura gaúcha em nível de mestrado ou de doutorado, que tenha como tema a obra de um autor sul-rio-grandense ou um texto literário escrito por autor do Estado (que tenha sido defendida nos anos de 2019 e 2020 em qualquer instituição de ensino superior do país), será entregue o Troféu Dyonélio Machado.

Podem ser inscritos livros publicados em primeira edição no ano de 2019, desde que ainda não inscritos em edições anteriores deste prêmio, e livros publicados em primeira edição no ano de 2020.

Os troféus são confeccionados pelo artista visual Lucas Strey. Na data da entrega dos prêmios, a ARL concederá o Troféu Academia Rio-Grandense de Letras - Escritor do Ano a um escritor ou escritora cuja obra seja reconhecida pela qualidade e amplitude, independente de gênero literário a que se dedique. Nas edições passadas foram homenageados Tabajara Ruas, Maria Carpi, Armindo Trevisan e Luis Fernando Verissimo.

A inscrição deve ser realizada pelo autor ou por alguém que o represente, e exclusivamente pelo Correio, enviada para a sede da Academia (Rua dos Andradas, 1234, conj. 1002 - CEP 90020-008 - Porto Alegre - RS).