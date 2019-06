Inscrições para Mostra de Dança Inverno 2019 começam na próxima semana

publicidade

A Mostra de Dança Inverno 2019 irá receber inscrições a partir da próxima segunda-feira. O evento ocorre entre 25 e 27 de julho, no Teatro Renascença (avenida Erico Verissimo, 307), em Porto Alegre, com o objetivo de difundir a produção de dança da Capital.

Para participar do processo seletivo, os interessados deverão preencher e enviar a ficha presente neste link até o dia 8 de julho. As coreografias devem ter no máximo cinco minutos. Os trabalhos selecionados serão divulgados no dia 12 de julho no blog do Centro de Dança.

Além da programação principal, a mostra também contará com algumas atividades paralelas.

No dia 25, ocorre o lançamento da segunda edição da coleção "Escritos da Dança". Já no dia 27 de julho será dedicado para a Mostra do Grupo Experimental de Dança 2019. E, logo após o fim do evento, no dia 28 está programado o “De Lá Arte – Encontro de Danças Urbanas”. O encerramento das atividades fica por conta do espetáculo “Ele - Recital Flamenco” com Gabriel Matias.