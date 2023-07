Inscrições para o Festival de Cinema de Três Passos estão abertas

publicidade

As inscrições de curtas-metragens na Mostra Competitiva do 6º Festival de Cinema de Três Passos estão em seus últimos dias, com o prazo final na quarta-feira, dia 12 de julho. A organização do evento já recebeu mais de 400 inscrições, oriundas de 23 estados brasileiros, Distrito Federal e de países estrangeiros.

O Festival aceita inscrições de curtas-metragens produzidos no Brasil, como também no exterior, com tema livre, duração máxima de 20 minutos incluídos os créditos, falados ou legendados em português, produzidos a partir de 1º de janeiro 2020 até a data da inscrição em 2023.

A premiação será entregue durante a cerimônia encerramento do 6º Festival de Cinema de Três Passos 2023 "Todas as Vozes", no dia 11 de novembro de 2023, às 20h, no Cine Teatro Globo, raro cinema de calçada em atividade no Estado há 69 anos.

O evento é promovido pelo Movimento Pró-Arte e Prefeitura Municipal de Três Passos, com apoio de empresas e instituições. A organização está a cargo de moradores do município, amantes da sétima arte que, voluntariamente, com apoio da comunidade, realizam o festival.

Os curtas-metragens selecionados dentre os inscritos concorrem em 16 categorias avaliadas pelo Júri Oficial. Também haverá a escolha do Melhor Curta pelo Júri popular.

O Festival, que acontece de 7 a 11 de novembro no Cine Globo, na cidade de Três Passos - Região Noroeste do Rio Grande do Sul, tem o objetivo de democratizar o acesso à produção de curtas-metragens contemporâneos para a população do interior do Estado do RS, em especial ao público jovem; formar novas plateias e incentivar a produção de obras audiovisuais em nível regional, além de promover o debate e olhar crítico sobre obras artísticas.

Os vencedores receberão o Troféu Levy, em homenagem ao fundador do Cine Globo – Alberto Abrahão Levy e a sua família, que continua a obra do seu fundador. Informações, regulamento e ficha de Inscrição no site: www.cinematrespassos.com.br.