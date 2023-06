Inscrições para residência artística no Ateliê de Gravura da Fundação Iberê até dia 30 de junho

publicidade

As inscrições para o Edital Iberê/CMPC estão abertas até o dia 30 de junho. Serão oferecidas duas bolsas para artistas que vivem no Rio Grande do Sul produzirem no Ateliê de Gravura da Fundação Iberê. Os interessados deverão apresentar uma carta de intenção, descrever o projeto a ser desenvolvido durante a residência e indicar links de referência para trabalhos audiovisuais e sonoros. As inscrições são gratuitas e toda a documentação deve ser enviada pelo site da Fundação Iberê.

Sobre a residência artística

Ao longo dos meses de setembro e outubro, os selecionados trabalharão com o artista Eduardo Haesbaert, assistente de Iberê Camargo até a morte do pintor em 1994 e que, desde a inauguração da Fundação, responde pelo Ateliê de Gravura.

Durante o processo, cada bolsista receberá um auxílio no valor de R$ 10 mil, além de verba de produção, custeio de transporte intermunicipal, hospedagem e diária de alimentação. Ao final da residência será realizada uma mostra dos trabalhos.

Cronograma:

– Inscrições: de 30 de maio a 30 de junho de 2023 somente via on-line

– Fase de habilitação: até 07 de julho de 2023

– Divulgação dos artistas habilitados: 10 de julho de 2023

– Fase de análise dos projetos: de 11 de julho a 03 de agosto de 2023

– Divulgação do resultado: 04 de agosto de 2023

– Taxa de inscrição gratuita

– Inscrições aqui.