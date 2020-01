Inspirado no clássico da Broadway, "Chiiicago - Nem Tudo é Jazz" faz apresentação em Porto Alegre

publicidade

Inspirado no clássico da Broadway, o espetáculo "Chiiicago - Nem Tudo é Jazz" faz duas apresentações nesta semana dentro da programação do Porto Verão Alegre. O espetáculo realiza sessão nos dias 28 e 29 de janeiro, às 21h, no Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, S/N).

"Chiiicago – Nem Tudo é Jazz" é uma livre adaptação feita por artistas gaúchos em uma narrativa inserida na realidade atual do Brasil, dando destaque às pessoas que são marginalizadas na sociedade.

A versão brasileira retrata uma mulher gorda, que deseja ser uma grande estrela do cabaré, mas além de ser enganada, é humilhada por aparentemente não pertencer a esse lugar a que tanto almeja e, assim, acaba cometendo um grave crime. Dentro da prisão, ela se depara com narrativas marginais de mulheres, gays, negros, vítimas de abuso, assédio e violência, que evidenciam o sistema de silenciamento vivenciado e praticado cotidianamente por todos.

A montagem teve início com maestro gaúcho Guilherme Leal Rodrigues, que regeu o espetáculo original em uma apresentação em São Paulo em 2018. "Queria trazer o musical para cá, mas com uma proposta totalmente adaptada", contou.

Com a adesão do diretor cênico Luiz Manoel, o espetáculo reúne cerca de 50 pessoas no palco em uma união de alunos do Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), em parceria com Departamentos de Arte Dramática e de Música, e com convidados da Bublitz Academia de Musicais, para compor o coro de cantores.

Ingressos

Os ingressos estão à venda em no site do Porto Verão Alegre e nos pontos de venda espalhados pela cidade. As entradas antecipadas podem ser adquiridas com descontos especias, com preços de R$ 32 (inteiro), R$ 24 (Banricompras e do Clube do Assinante) e R$ 20 (meia-entrada).

Nos dias das apresentações também haverá venda na hora, na recepção do Instituto Ling, com preços de R$ 40 (inteira), R$ 32 (Banricompras e Clube do Assinante) e R$ 20 (meia-entrada).