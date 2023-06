Instituições da Sedac recebem doações para atingidos por ciclone extratropical

publicidade

A Secretaria de Estado da Cultura (Sedac) colocou parte de suas instituições à disposição para receberem doações aos atingidos pelo ciclone extratropical que devastou cidades do Rio Grande do Sul na última semana. Qualquer tipo de doação é bem-vinda, principalmente itens de higiene pessoal e alimentos não perecíveis. Também podem ser doados agasalhos e cobertores.

O público que garantiu ingressos para assistir à ópera “I Pagliacci”, no Theatro São Pedro, nesta terça-feira, 20, também poderá fazer doações no foyer do local, de acordo com a secretária de Estado da Cultura Gabriella Meindrad. "O Rio Grande do Sul precisa da nossa ajuda. A Secretaria de Estado da Cultura está unida à corrente de solidariedade formada por milhares de gaúchos e colocou suas instituições à disposição", diz.

As instituições da Sedac receberão os itens nos horários regulares de funcionamento, e os materiais serão encaminhados para a Coordenadoria Estadual da Defesa Civil.

Confira abaixo onde doar: