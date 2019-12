Instrumental Picumã recebe Tamiris Duarte Trio no #4QuartaAumentada

publicidade

O grupo Instrumental Picumã recebe Tamiris Duarte Trio no último show do ano do projeto #4QuartaAumentada que ocorre nesta quarta-feira, às 20h, no Gravador Pub (rua Conde de Porto Alegre, 22, São Geraldo).

Tamiris Duarte Trio apresentará arranjos instrumentais inéditos para repertórios de tradições populares do Brasil e também composições originais nascidas do contato e dos aprendizados com mestres, mestras e grupos dessas tradições. O repertório de Tamiris Duarte, André Brasil e Lucas Fê na tentativa de apresentar um Brasil musical que vai muito além do samba e do forró.

Instrumental Picumã é um grupo gaúcho de música instrumental que busca valorizar a sonoridade típica da música regional, agregando a sonoridade do choro e da bossa nova, dos ritmos latinos, como candombe, salsa e chacarera, além da sonoridade afro-brasileira. A banda é é formada por Paulinho Goulart no acordeon, Matheus Alves no violão, Texo Cabral na flauta, Miguel Tejera no contrabaixo e Bruno Coelho na percussão.

O projeto #4QuartaAumentada teve início em fevereiro de 2019 e foi criado com a intenção de estimular a cena da música instrumental, não somente através de shows, mas também com troca de experiências, formação de público e interação entre os músicos. Já contou com shows de Arismar do Espírito Santo, Bebê Kramer, Gabriel Grossi e Gilberto Oliveira, além de tantos outros músicos gaúchos.