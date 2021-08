Integrantes do Red Velvet exibem poderes no clipe de 'Queendom'

publicidade

O Red Velvet está de volta ao mundo da música após cerca de um ano e meio sem lançamentos. O grupo de K-Pop divulgou nesta segunda-feira (16) o clipe do single Queendom, que também dá nome ao novo mini-álbum delas, o Queendom - The 6th Mini Album.

O projeto conta com 6 músicas, incluindo a faixa-título. São elas: Pose, Knock On Wood, Better Be, Pushin' N Pullin' e Hello, Sunset. No vídeo de Queendom, Yeri, Irene, Seulgi, Joy e Wendy mostram seus superpoderes ao gerenciar uma espécie de agência de entregas de itens perdidos.

A superprodução conta com vários efeitos visuais, trocas de looks das cantoras e diversas coreografias. O nome do grupo ficou entre os assuntos mais comentados da web com o lançamento.

Confira o clipe de Queendom abaixo.