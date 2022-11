Internautas criticam nova música da Copa do Mundo: "Catar agora tem bomba nuclear"

publicidade

A Fifa lançou nesta sexta-feira, dia 18, a música e o clipe de "Tukoh Taka", a nova música da Copa do Mundo do Catar, que começa no domingo, dia 20. A canção reúne Maluma, Nicki Minaj e a cantora libanesa Myriam Fares.

A faixa é mais uma tentativa da Fifa de replicar o sucesso de "Waka Waka" em 2010 e embalar a chegada do Mundial. Porém, a música foi fortemente criticada nas redes sociais após o lançamento.

"Só a Nicki Minaj se salva nessa música. Ainda assim, os fãs vão ter que se esforçar muito para convencer os outros disso", publicou um internauta. "Pior música, pior país-sede e pior Copa", opinou outro usuário. "O Catar agora tem bomba nuclear", comentou um perfil.

"Catar está sendo acusado de violação dos direitos humanos, portanto esse atentado em formato musical se encaixa muito bem no tema da Copa", disse outro usuário. "Nunca será Waka Waka. Shakira sem querer fez a música de todas as Copas", complementou um fã.

Assista ao clipe de Tukoh Taka: