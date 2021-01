Internautas reagem à morte de Abel no terceiro capítulo de Gênesis

publicidade

O terceiro capítulo de Gênesis mostrou o primeiro assassinato da humanidade. Caim se revoltou com Deus por não aceitar sua oferta e descontou o ódio em Abel, matando o próprio irmão com uma pedra. Muitos já conhecem essa história, mas a cena não deixou de mexer com os internautas, que reagiram de diferentes formas. Veja a seguir!

Reprodução/Twitter



Mesmo sabendo das fortes emoções que o capítulo guardava, a galera não se conformou com a morte de Abel...

Reprodução/Twitter

E a choradeira tomou conta do capítulo todo, como foi o caso deste internauta.

Reprodução/Twitter

Teve gente querendo mudar o rumo da história, mesmo sabendo que isso aconteceria.

Reprodução/Twitter

Depois de matar o irmão, Caim reencontrou as irmãs em um acampamento e fingiu a maior alegria do mundo. Traduzindo para os tempos atuais, seria chamado de "falsiane".

Reprodução/Twitter



Antes de Caim se aproximar das irmãs, elas cantavam enquanto faziam as tarefas da casa. Milhares de anos depois, a galera descobriu que uma famosa canção já existia entre as mulheres.

Reprodução/Twitter



Para permanecer no acampamento, ele oferece proteção às irmãs. Mas esse internauta ressaltou um "detalhe" importante!

Reprodução/Twitter



Para algumas pessoas, agora é a serpente quem não quer nem chegar perto de Caim, tamanho o perigo.

Reprodução/Twitter



Muita gente ainda ficou chocada com a forma como Caim falou com Deus: nas duas vezes, foi só grosseria!

Reprodução/Twitter



Esse diálogo aconteceu depois que Caim matou o irmão e a galera ficou inconformada com a "petulância do cavalo".

Reprodução/Twitter



Mesmo revoltado, Caim chorou por ter matado Abel. Mas nem todo mundo acreditou nessas lágrimas...

Reprodução/Twitter



Com uma atitude dessas, este internauta acredita que Caim seria facilmente derrotado por um dos tripulantes do famoso jogo!

Reprodução/Twitter



Eva sofreu com a perda de todos os filhos em dois capítulos de novela. Os tempos e os problemas mudaram, mas as pessoas seguem se identificando com a personagem...

Reprodução/Twitter



A galera também usou a reação de Adão e Eva em uma situação atual. Parece que a Maria Eduarda quer adiantar uma notícia aos pais...

Reprodução/Twitter



A cena em que Adão conversa com Deus, e Ele o responde na mesma hora, também movimentou as redes sociais.

Reprodução/Twitter



E foi assim que ator Caio Manhente, que interpretou Abel, se despediu do personagem.

Reprodução/Twitter



Ao final do capítulo, todos estavam em prantos com tantos acontecimentos surpreendentes!



Não perca: nesta sexta-feira (22), começa a segunda fase de Gênesis, que conta a história de Noé!