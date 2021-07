Intrínseca lança "As verdades que nos movem" de Kamala Harris

publicidade

Pela Instrínseca, tem lançamento hoje, "As Verdades que nos Movem", de Kamala Harris, segunda mulher negra eleita para o Senado e primeira a chegar à Vice-Presidência dos Estados Unidos. Ela dedicou sua vida à segurança pública e aos direitos civis: trabalhou para reformar o sistema de justiça criminal do país, aumentar o salário mínimo, tornar o ensino superior gratuito para a maioria dos americanos e proteger os direitos de refugiados e imigrantes. O livro se constituti em uma aula de gestão de crises e de liderança em tempos desafiadores.

Seu comprometimento com a verdade vem de sua criação. Seus pais — um importante economista jamaicano e uma indiana que se dedicou a pesquisar o câncer — se conheceram atuando no movimento pelos direitos civis. Durante a adolescência, Kamala nunca escondeu sua paixão pela justiça e, quando se tornou promotora depois da faculdade de Direito, rapidamente se estabeleceu como uma profissional inovadora na aplicação da lei norte-americana. Avançou rapidamente e foi eleita promotora-geral da Califórnia. Reconhecida por dar voz aos negligenciados, enfrentou os grandes bancos durante a crise das hipotecas, ganhando um acordo histórico para as famílias trabalhadoras do estado. Sua marca registrada foi a de uma abordagem holística, baseada em dados, sempre evitando a retórica de combater o crime de forma implacável, que acaba levando a um caminho de falsas escolhas. Assim, construiu uma carreira transformadora como a principal promotora na Califórnia, depois senadora dos EUA e agora como vice-presidente do país.