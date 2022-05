Irmã de Amber Heard diz que foi agredida por Johnny Depp

publicidade

Whitney Henriquez, irmã de Amber Heard, testemunhou a favor da atriz no tribunal na última quarta-feira (18). Ela defendeu a atriz, que acusa o ex-marido Johnny Depp de agressão, e disse que também já foi agredida pelo astro de "Piratas do Caribe". Ela contou que estava tentando defender a irmã quando levou um empurrão.

Segundo a revista People, Henriquez confirmou que se dava bem com Johnny Depp quando o ator começou a se relacionar com Amber Heard. "Francamente, todos nós nos apaixonamos por ele no começo", disse. Ela se lembrou, porém, de um episódio que teria acontecido em março de 2015, quando a irmã e o ator tiveram uma briga na casa onde eles moravam.

No depoimento, ela contou que Heard viu no celular de Depp que ele estava tendo um caso, e os dois começaram a discutir. O ator teria jogado uma lata de energético na direção das irmãs, que estavam no alto de uma escada, e depois corrido em direção a elas e empurrado Henriquez.

"Ouvi a Amber gritar: 'Não bata na minha irmã'. Ela bateu nele. Naquela hora, o segurança de Depp Travis McGivern sobe as escadas correndo, depois que Amber acertou um soco", conta a irmã da atriz.

"Mas, até então, Johnny já tinha agarrado Amber pelos cabelos com uma mão e com a outra batia repetidamente na cara dela. Enquanto isso, eu estava parada lá e Travis separou os dois", continua Henriquez. Após essa briga, Depp ainda teria destruído o closet da ex-mulher e dado à então cunhada um termo de confidencialidade para assinar, que a irmã de Heard alega não ter assinado.

Travis McGivern, o segurança que trabalha com Johnny Depp até hoje, também comentou o caso no tribunal. Ele disse que a briga começou com uma conversa, mas o clima foi esquentando cada vez mais. O funcionário do ator falou que foi Amber Heard quem jogou uma lata de energético e também tentou cuspir no patrão dele.

O segurança disse que ficou em choque quando viu Heard dando um soco em Johnny Depp e que tirou o ator da casa naquele instante, pois precisava garantir a integridade física dele. A atriz confirmou que bateu no ex-marido, mas justificou ter feito isso apenas para defender a irmã.

"Em toda a minha relação com o Johnny eu nunca encostei nele. E eu, pela primeira vez, realmente bati nele. Acertei ele na cara", disse a atriz no tribunal.