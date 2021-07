Irmãos Braunna vencem o 'Canta Comigo 3'

publicidade

A grande final do programa "Canta Comigo 3" ocorreu neste domingo, 11 de julho, com apresentação de Rodrigo Faro. Os irmãos Braunna venceram esta edição do programa musical da Record TV e levaram o prêmio de R$300 mil. Os campeões receberam 42,57% dos votos. Em segundo lugar, ficou a cantora Angélica Sansone e em terceiro, André Luis.

A dupla ganhadora encantou os jurados ao interpretar a canção romântica 'Endless Love', de Lionel Richie. A votação foi aberta ao público através do portal R7 e o resultado foi divulgado por volta das 19h40min.

"Canta Comigo", exibido aos domingos na Record TV, é a versão nacional de "All Together Now", formato original da Banijay (ex-Endemol Shine Group), com direção-geral de Marcelo Amiky e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli. O programa é gravado nos Estúdios Vera Cruz, em São Bernardo do Campo, ABC paulista, com produção da Endemol Shine Brasil.