Itaú Cultural Play recebe na plataforma a mostra "Nossos Mundos"

A parceria da Itaú Cultural Play com a 27ª edição do Festival Internacional de Cinema Florianópolis Audiovisual Mercosul – FAM 2023 leva à plataforma de streaming do Itaú Cultural a mostra "Nossos Mundos". Integrando a programação virtual do FAM, a mostra começa no dia 20 de setembro, um dia antes do início da programação presencial do festival, e fica disponível até 4 de outubro na Itaú Cultural Play pelo www.itauculturalplay.com.br.

"Nossos Mundos" conta com oito filmes de diretoras brasileiras, que levam à tela filmes de ficção, documentários e animações em entre curtas, médias e longas-metragens, todos produzidos em 2022. As obras, que trazem vivências femininas de diferentes gerações e estados (Amapá, Bahia, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Santa Catarina), podem ser acessadas via site www.itauculturalplay.com.br e dispositivos móveis Android e IOS.

O grupo de diretoras conta com Diana Griebeler, Meibe Rodrigues, Marina Lavarina, Anne Lise Ale, E. M. Z. Camargo e a gaúcha Paola Mallmann, que estreiam na direção. Somam-se a elas Ludmila Curi, Patrícia Moreira e Rayane Penha. Para conferir a programação completa do FAM 2023 e da mostra "Nossos Mundos" basta acessar https://www.famdetodos.com.br/home.

Ficções

De Diana Griebeler, a mostra conta com "As Faces de Ali" (SC), que através de Alice, a

personagem principal, levanta um debate sobre masking, prática comum entre

autistas de escondem inconscientemente os traços característicos desta condição na

presença de outras pessoas. O filme aborda as diversas consequências dessa ação,

como problemas de autoestima e senso de identidade. Na trama, Alice se vê desafiada

a lidar com o autismo, com uma mãe possessiva, o trabalho e um romance.

Outra produção do gênero na mostra é "Valentina Versus" (PR), dirigida por Anne Lise

Ale, E. M. Z. Camargo. A comédia, que traz a linguagem dos gamers para a história, se

desdobra num mundo fantástico, no qual Valentina, Joana e Ariel veem uma noite

clássica de RPG se transformar em uma aventura, ao decidirem ir a uma festa. Finalizando opções aos que gostam de ficções, "Tô Esperando Você Voltar" (BA/SP/MG), de Marina Lavarina, é um drama que reflete sobre a realidade de muitos moradores da cidade de São Paulo: pessoas que saíram de seus estados à procura de novas oportunidades. Jaci, a protagonista, é uma delas e vive um momento de reflexão, ao trocar mensagens com sua família e colocar na balança o que deixou para trás.

Documentários

Entre os filmes do gênero que integram a mostra Nossos Mundos, Meibe Rodrigues

assina a direção de "Nunca pensei que seria assim" (MG), no qual utiliza suas

experiências do passado para abordar o tema da negritude. O filme vai ainda além e

reflete sobre a importância da escrevivência, palavra que denota a habilidade de não

apenas superar obstáculos e adversidades, mas de registrar, contar e celebrar para a

resistência e empoderamento do povo negro. Já "Essa Terra é Meu Quilombo" (AP), de Rayane Penha, relata, através de mulheres negras de três quilombos urbanos no Amapá, como a sabedoria ancestral se manifesta nas vivências em suas terras. Isso se dá a partir da colheita, da agricultura, das ervas medicinais e da preservação de suas culturas.

Por sua vez, "Kunhã Karai e as Narrativas da Terra", da diretora gaúcha Paola Mallmann, falado em guarani, tem como foco a importância da jornada dos povos originários para o reconhecimento da ancestralidade brasileira. A obra, que retrata o movimento das mulheres indígenas que migram de suas terras para contexto urbano, constrói uma narrativa a partir de processos de cura e memória, sonhos, cosmovisões e a história ameríndia, dando luz para o que é ser brasileiro. "Yasmin" (RJ), dirigido por Ludmila Curi, fecha o recorte de documentários. O filme conta a história da personagem-título, que entre brincadeiras e trabalho, segue levando sua vida no Centro da cidade do Rio de Janeiro.

Animação

Pensando no público infantojuvenil, Nossos Mundos conta ainda com "Mulher Vestida

de Sol" (BA), de Patrícia Moreira. A animação experimental narra a jornada de busca de Liah, uma personagem que, através de suas experiências, levanta reflexões sobre a desafiadora tarefa de existir. A partir de memórias de outras vidas e dimensões, ela sai em busca do reencontro com

sua própria consciência.