Iza e Ícaro Silva serão dubladores de Nala e Simba em "O Rei Leão"

A cantora Iza e o ator Ícaro Silva foram os escolhidos para fazer as vozes dos personagens principais do remake de "O Rei Leão", que estreia nos cinemas no dia 18 de julho. Beyoncé e Donald Glover fazem a dublagem original, no filme dirigido por Jon Favreau ("Homem de Ferro").

"'O Rei Leão' foi o primeiro filme que vi no cinema, primeira vez que eu estava ali com um telão, tudo escuro. É muito emocionante, até chegar com o Timão e Pumba, nossa, foi muito sofrível", disse Iza ao Uol. "Depois, eu assisti de novo e, conforme o tempo ia passando, a cena do Mufasa foi me afetando de forma diferente. É como se eu fosse evoluindo junto com o Rei Leão. E eu sou muito fã da Disney, estou feliz demais por fazer parte do filme. Estou achando surreal."

A dupla também gravou os duetos das canções, a partir dos originais de Glover (também conhecido como Childish Gambino) e Beyoncé. Tive que imitar as mesmas linhas vocais, ouvindo e cantando. É bem trabalhoso", disse a cantora ao portal.

Os ingressos para a nova versão de O Rei Leão, que estreia no dia 18 de julho, já podem ser comprados nas principais redes de cinema do Brasil.

Outros atores no elenco original são nomes como Chiwetel Ejiofor (Scar), James Earl Jones (Mufasa) e Seth Rogen (Pumba).

Entre os dubladores brasileiros, estão: João Acaiabe (Rafiki), Graça Cunha (Sarabi), Robson Nunes (Kamari), João Vitor Mafra (Simba jovem), Carol Roberto (Nala jovem), Saulo Javan (Mufasa), Glauco Marques (Pumba), Ivan Parente (Timão), Rodrigo Miallaret (Scar), Marcelo 'Salsicha' Caodaglio (Zazu), Carol Crespo (Shenzi) e Thiago Fagundes (Azizi).