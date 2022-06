Iza lança novo single e clipe

publicidade

IZA acaba de lançar em todas as plataformas digitais "Fé", single sobre acreditar, resistir e transformar e também autoconhecimento e evoluir no coletivo. Composta por IZA ao lado de Sérgio Santos, Pablo Bispo, Ruxell, Lukinhas, Henrique Bacellar, Junior Pierro e Fabinho Negramande, a letra fala um pouco sobre a trajetória da cantora desde a infância, as batalhas que travou e a gratidão por tudo o que conquistou.

“Essa é a música mais intensa que eu já fiz. Nunca tinha cantado sobre algo que fizesse parte da minha vida tão fortemente. Quero muito que as pessoas se sintam tocadas por essa música, assim como eu fiquei”, conta IZA sobre a faixa que tem produção musical de Sérgio Santos, Pablo Bispo e Ruxell.

Um dos destaques do videoclipe é para o ballet formado por 50 bailarinos formados em dança contemporânea. “Em minha conversa com Felipe Sassi, percebemos a importância e a oportunidade de mostrar a força que a dança contemporânea tem em transformar de forma mais fiel os sentimentos e a fé de cada um em músicas como da IZA”, conta Jaime Bernardes, bailarino e coreógrafo responsável pela criação da coreografia. “Essa música reflete muita força para mim, é inspiradora, então quando surgiu a oportunidade de criar uma coreografia que falasse de fé, me veio a ideia de que cada ser humano tem uma força dentro de si”, conta. “Eu quis trazer a intenção do movimento, quebrar a quarta parede e trazer uma coisa mais teatral”, completa.

Durante o curta, os bailarinos atuam como se fossem as dificuldades vividas pela cantora durante sua trajetória de vida, os obstáculos, os haters e os caminhos tortuosos para alcançar seus objetivos. Além disso, o elenco também ensaiou para cantar ao lado do coral de 6 pessoas, que já se apresentam com IZA, além de 4 integrantes da sua banda.

“O clipe é bem diferente de tudo o que eu há gravei e mostra um lado meu que não tinha mostrado ainda. Além disso, ele mostra exatamente como estou me sentindo no momento. Estou muito realizada e feliz por poder fazer esse trabalho acontecer”, completa.