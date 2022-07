"Já estou ótima", diz Naiara Azevedo após ser internada com fortes dores no estômago

publicidade

Naiara Azevedo deu um susto nos fãs na manhã desta terça-feira, dia 19. A cantora apareceu no Stories deitada em uma maca e recebendo medicação na veia. Ela explicou que deu entrada no hospital com fortes dores no estômago e cólica. Horas depois, a sertaneja disse que já havia recebido alta e estava bem.

"Passei mal do estômago e tive que parar na estrada porque estava com muita cólica, muita dor no estômago e encontramos um hospital na cidade de Brumado [na Bahia]", contou Naiara, que estava viajando no ônibus com o restante da equipe.

Quando ainda estava no hospital, Naiara mostrou que já estava melhor. Ela gravou vídeos brincando com a equipe do hospital. "Cheguei aqui chorando de dor e já estou aqui brincando com a galera", disse,

Durante a breve internação, a sertaneja recebeu medicação intravenosa, o que segundo ela ajudou com as dores. Medicada, conversou com os profissionais de plantão e atendeu fãs que esperavam por ela na porta do hospital.

Horas depois, Naiara Azevedo publicou a foto de um prato de comida e disse que já estava recuperada. "Já estou ótima, obrigada a todos pelo carinho", falou.