J.J. Thames abre programação cultural de março do Sesc Canoas

Para dar início à programação cultural de março do Sesc Canoas, o Teatro da Unidade (Av. Guilherme Schell, 5340) recebe o show da cantora norte-americana J.J. Thames neste sábado, dia 04, às 20h. Uma das artistas mais respeitadas do gênero, a “Diva do Blues” resgata em sua apresentação o contexto histórico da música negra do Mississipi, sua terra natal e berço do blues. No setlist, a artista traz desde músicas autorais até a interpretação de clássicos eternizados por nomes como Tina Turner e Etta James, com sua voz potente e cheia de emoção.

Em Canoas, J.J. Thames se apresenta ao lado do porto-alegrense Alexandre França Guitar e seu quarteto, com músicos de longa trajetória, CDs gravados e muita experiência em acompanhar artistas estrangeiros. Os ingressos para o show podem ser adquiridos em qualquer Unidade do Sesc/RS ou pelo site Ingresso Rápido. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone/Whatsapp (51) 3456-2013.

Show de J.J. Thames – Sesc Canoas

Data: 04/03 (sábado)

Horário: 20h Local: Teatro do Sesc Canoas (Av. Guilherme Schell, 5340)

Ingressos: Podem ser adquiridos em qualquer Unidade do Sesc/RS ou pelo site Ingresso Rápido.

Informações: Pelo telefone ou Whatsapp (51) 3456-2013.