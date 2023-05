Jambo Trio é a atração de hoje do Jazz Day no Farol Santander Porto Alegre

publicidade

O Jambo Trio, conjunto musical que reúne Samba, elementos do Jazz norte-americano, Latin Jazz e Bossa Nova, é atração do projeto "Jazz Day", nesta terça-feira, dia 23 de maio, às 19h, no Farol Santander Porto Alegre (Sete de Setembro, 1028), no Centro Histórico. Ingressos veja aqui,entre R$ 50,00 inteira e R$ 25,00 (meia-entrada).

A formação instrumental é o Jazz Piano trio - piano, contrabaixo e bateria, posições ocupadas, respectivamente, por Luis Henrique New, Everson Vargas e Ricardo Arenhaldt. O grupo performa músicas unicamente instrumentais, assim como se experimenta por ritmos mediados pela voz do pianista New.

Dentre as inspirações do trio estão Baden Powell, Moacir Santos, César Camargo Mariano, J. Meirelles e João Donato. Os musicistas trazem como referências o que foi o início da música instrumental brasileira, pelo encontro do Jazz e Blues estadunidense com ritmos africanos do Samba.

Festival Jazz Day

O projeto é resultado da união do Farol Santander e da Branco Produções, com planejamento cultural da MS Produções. Serão realizados concertos até o final de novembro.

