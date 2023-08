Jambo Trio e convidados reúnem-se no Sixteen Jazz deste domingo, dia 20

publicidade

Jambo Trio e convidados reúnem-se no Sixteen Jazz deste domingo, 20, no Sixteen Station Pub (rua Benjamin Constant, 747). A casa abre às 17h30min e o show inicia às 19h30min. Os Ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Sympla.

Desde a estreia em abril, o Jambo Trio tem reunido mensalmente artistas da cena jazzística de Porto Alegre para celebrar a música instrumental no Sixteen Jazz.

Para agosto o Trio preparou um repertório autoral, marca registrada de suas performances somadas a duas participações especiais. Jorginho do Trompete, que fará com o Jambo, músicas do álbum Kind of Blue de Miles Davis e uma peça do trompetista Clifford Brown. Na sequência, a cantora Amanda Vontobel traz para o show músicas que fizeram sucesso como temas de filmes e musicais das décadas de 20 e 30 dos compositores George Gershwin, Jerome Kern e Irving Berlin.

Sixteen Jazz é um projeto realizado pelo Sixteen Station Pub e o Jambo Trio com curadoria da First Aid Medical Band.