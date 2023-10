Jason Derulo é acusado de assédio pela cantora Emaza Gibson

publicidade

O cantor Jason Derulo está sendo processado pela cantora Emaza Gibson, que alega ter recebido avanços sexuais indesejados após assinar um contrato de gravação com ele. As informações são do New York Post.

Emaza afirma ter sido frequentemente convidada pelo rapper para sair para beber após iniciarem a relação profissional. Ela recusou esses convites com o intuito de manter a relação estritamente profissional. Posteriormente, Gibson diz que Derulo introduziu álcool nas sessões de gravação. Em uma ocasião, ela teria sido pressionada a consumir uma quantidade significativa de álcool.

A artista também menciona a presença de drogas, como cocaína, durante algumas das sessões. Além disso, a cantora alega que Derulo fez uma proposta relacionada a um ritual que ela interpretou como de natureza sexual.

"Eu tenho ansiedade; estou traumatizada", disse Emaza Gibson. "Lidei com situações de trabalho desumanas. ... Estou neste ponto onde voltei ao zero e não tenho nada."

O contrato entre o rapper e a cantora foi encerrado em setembro de 2022. "Estou apenas tentando lutar pelo que é certo, porque o que me foi feito não foi OK", disse Emaza . "Eles desperdiçaram meu tempo. Eles me prometeram coisas... 'Esqueça o contrato.' Foi o que me disseram. Mas se eu não fosse fazer, se eu não estivesse cumprindo minha parte de acordo com este contrato, eu estaria em apuros." Até a publicação desta matéria, Jason não havia se pronunciado sobre o assunto.