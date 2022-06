Jazz ganha destaque na agenda musical desta quinta-feira

publicidade

Com entrada gratuita, o CHC Santa Casa (Independência, 75) promove hoje, às 19h, concerto da pianista francesa Eloïse Bella Kohn, em sua primeira turnê pelo Brasil. A instrumentista reconhecida como Artista Yamaha desde 2018 já se apresentou por toda a Europa e se destaca por sua extraordinária profundidade musical. O evento é uma parceria com a Aliança Francesa de Porto Alegre e integra o projeto Ciclo de Jovens Pianistas, desenvolvido pela Embaixada da França no Brasil. Ingressos via Sympla.

Na programação de aniversário do Teatro do Sesi (Assis Brasil, 8787), o jazz se destaca, hoje, a partir das 20h30min. A abertura será com o saxofonista, flautista, compositor e arranjador gaúcho Cleômenes Jr., acompanhado de seu sexteto. O artista mostra seu álbum “Selva Urbana”, lançado em abril último, com paisagens sonoras que partem do jazz e incorporam reggae, hip hop, soul, samba e dub. A seguir subirá ao palco o pianista, arranjador e compositor cubano Roberto Fonseca com seu trio, para apresentar seu nono álbum, “Yesun” (2019), que combina jazz, música clássica, rap, funk, reggaeton e música eletrônica a suas raízes cubanas. E para fechar, a dinamarquesa Ida Nielsen, baixista que tocou com Prince, fará com sua banda um show com alta energia, repleto de boas vibrações, adiantando detalhes de seu quarto álbum solo, que sucede o elogiado disco “Turnitup,” de 2016. Ingressos pela plataforma Sympla ou no local.

Já o Ocidente (João Telles com Osvaldo Aranha) sedia, a partir das 21h, “Especial Amy Winehouse”, com Bia Duarte e banda. O projeto de homenagem revive as marcantes canções deixadas como legado pela cantora inglesa (1983 - 2011), que marcou a revolução do soul nos anos 2000. Fã de jazz, lançou os álbuns “Franck” (2003) e “Back to Black” (2006), que ganhou cinco Grammy’s e a consagrou. No setlist, “Rehab”, “Back to Black”, “You Know I’m No Good”, “Love Is A Losing Game” e “Tears Dry On Their Own”, entre outras.