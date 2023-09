Jazz Gigg faz show gratuito na retomada do projeto Chapéu Acústico

publicidade

O projeto Chapéu Acústico retoma sua programação nesta terça-feira, dia 12, no Auditório Luis Cosme da Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736). O show será com a Jazz Gigg tocando versões instrumentais de standards do jazz e de clássicos da música brasileira. A entrada é gratuita e o público contribui espontaneamente por meio do chapéu que passa entre o público.

A Jazz Gig se formou em 2004, em Porto Alegre, com o objetivo de apresentar versões instrumentais de standards do jazz e de clássicos da música brasileira. Tem dois discos gravados: 'Standards' (2009) e 'Vol. 2' (2016), além de várias apresentações em palcos importantes da cena musical.

Na formação atual estão Marcelo Campos (bateria), Leandro Hessel (piano/teclados), Marcelo Figueiredo (sax tenor), Chico Gomes (trompete/flugelhorn), Rafa Capaverdi (guitarra), Luiz Mario Tavares (percussão) e Gustavo Pessota (baixo elétrico). O show contará com a participação especial de Bernardo Zubaran (harmônica).

No repertório, clássicos do jazz, como "Red Clay" (Freddie Hubbard), "Blue Train" (John Coltrane), "Equinox" (John Coltrane), "All Blues" (Milles Davis), "Footprints" (Wayne Shorter) e "Blue Bossa" (Kenny Dorham). Grandes nomes da música instrumental brasileira, entre eles Azymuth, Eumir Deodato e João Donato completam a seleção.

Chapéu Acústico

O Chapéu Acústico está de volta depois de uma pausa. O projeto foi criado pelo produtor cultural Marcos Monteiro, em 2016, em parceria com a Biblioteca Pública do Rio Grande do Sul. Em 2023, ressurge em outro espaço, agora no Auditório Luis Cosme da Casa de Cultura Mario Quintana, em uma parceria com a CCMQ e o Instituto Estadual de Música (IEM), instituições da Secretaria de Estado da Cultura.

Nesses sete anos, o projeto realizou mais de 160 espetáculos com artistas gaúchos e de outros estados. Fooram apresentados shows nos gêneros jazz, música popular, bossa nova e choro, revelando jovens talentos e valorizando músicos consagrados.

As atrações do Chapéu Acústico serão apresentadas sempre às terças-feira, às 19h, nos meses de setembro a dezembro de 2023. Em 2024, as apresentações ocorrerão de março a dezembro.