Jenna Ortega, a Wandinha, esbanja simpatia ao desembarcar em São Paulo para participar da CCXP

Um dos nomes mais aguardados da edição 2022 da CCXP é, sem dúvidas, a atriz Jenna Ortega. A intérprete da personagem Wandinha chegou ao Brasil para participar do evento de cultura pop, que acontece em São Paulo, e foi recepcionada por vários fãs no aeroporto.

Jenna participará de um painel especial sobre a série Wandinha neste sábado, dia 3. O programa, dirigido pelo cineasta Tim Burton, tem feito muito sucesso mundialmente, com elogios para a atuação da atriz.

Antes de viver Wandinha, personagem originalmente de A Família Addams, Jenna ficou conhecida por seus papeis em projetos como as séries "Você, A Irmã do Meio", Jane the Virgin, e filmes como "Dia do Sim", "Pânico" e "X — A Marca da Morte".

Ao chegar em São Paulo, a atriz foi recepcionada por vários fãs, e chamou a atenção por sua simpatia. Ela tirou diversas fotos e também deu autógrafos.

Neste sábado, dia 3, Jenna participará de um painel especial na CCXP. Outros nomes de sucesso da TV, como Noah Centineo, da nova série Recruta, Park Hae-Soo, de Round 6, e parte dos elencos de Sandman, de The Witcher: A Origem e de Sintonia.

