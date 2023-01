Jenna Ortega, a Wandinha, pode ganhar R$ 600 mil em cada post no Instagram

publicidade

Jenna Ortega, a intérprete de Wandinha, tem conquistado cada vez mais fãs nas redes sociais devido ao sucesso da série. Não por acaso, segundo o jornal Daily Mail, a atriz ganhou mais de 26 milhões de seguidores no Instagram em pouco mais de um mês — considerando a data de lançamento do seriado, no dia 23 de novembro, até agora.

O aumento expressivo de admiradores no perfil em pouco tempo — cerca de 600 mil seguidores novos por dia — pode trazer bons frutos para Jenna financeiramente falando. Isso porque, com um total de 36 milhões de seguidores, a atriz poderia faturar aproximadamente US$ 117 mil em cada post no Instagram, o equivalente à cerca de R$ 618 mil, segundo a cotação atual.

Os dados são de uma pesquisa feita pela empresa NewCasinos, que também foi divulgada pelo Daily Mail.

Wandinha, protagonizada pela atriz Jenna Ortega, teve a segunda maior audiência da história da TV dos EUA para uma semana de estreia.

Segundo informações divulgadas pela Nielsen, empresa internacional de medição de dados, Wandinha foi reproduzida por quase 6 bilhões de minutos em sete primeiros dias no ar.

Vale reforçar que, antes da série, Jenna somava pouco mais de 9 milhões de seguidores no Instagram.