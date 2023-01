Jeremy Renner mostra novas imagens na UTI, após grave acidente

O ator Jeremy Renner segue tentando mostrar bom humor em sua recuperação após o grave acidente que sofreu no primeiro dia do ano. Nesta quinta-feira, dia 5, ele compartilhou um vídeo no qual recebe uma massagem de sua irmã, Kym.

"Um dia não muito bom na UTI virou em um incrível dia de spa com minha irmã e minha minha mãe. Muuuuito obrigado", escreveu o ator em suas redes sociais.

O site TMZ revelou nesta quinta novas informações sobre o momento em que o astro da Marvel foi atropelado por um veículo que remove neve.

A publicação teve acesso à ligação feita para a emergência após o acidente. A pessoa que fala com o atendente diz que Renner teve sangramento intenso na cabeça e outros ferimentos. "Ele foi completamente esmagado", dizia a pessoa.

Além disso, foi relatado que o ator estava com muita dificuldade para respirar, já que o lado direito de seu peito teria "afundado" e a parte superior de seu tronco teria sido esmagada. Também era possível ouvir o ator gemendo de dor ao fundo.

Renner é mundialmente conhecido pelo papel de Gavião-Arqueiro nos filmes da Marvel. O ator já concorreu ao Oscar duas vezes, por "Guerra ao Terror" e "Atração Perigosa".

Veja postagem:

A “not no great” ICU DAY, turned to amazing spa day with my sis and mama❤️. Thank you sooooo much pic.twitter.com/pvu1aWeEXY