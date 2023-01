Jeremy Renner tentava salvar sobrinho quando sofreu acidente, diz polícia

publicidade

O ator Jeremy Renner tentou evitar que o limpador de neve que dirigia atingisse o seu sobrinho quando sofreu um acidente que o deixou internado no primeiro dia do ano. A informação, divulgada pela CNN, foi extraída do relatório policial sobre o caso.

De acordo com o relatório, Renner usou o limpador de neve para desatolar a caminhonete do sobrinho, que estava na garagem de sua casa.

Após deixar a caminhonete na rua, o limpador de neve começou a deslizar lateralmente e a rolar um barranco, segundo declarou Renner na investigação. O ator saltou do veículo, mas percebeu que ele poderia atingir o sobrinho.

Renner, então, tentou voltar para o limpador de neve, mas quando subiu na esteira para entrar na cabine, foi puxado para baixo do veículo. Renner foi esmagado pelo limpador de neve, sofrendo ferimentos graves no tronco e na perna.

O ator, famoso pelo papel de Gavião-Arqueiro nos filmes da Marvel, foi levado para um hospital de helicóptero. Ele ficou internado até a semana passada, quando recebeu alta para continuar o tratamento em casa.

Renner, de 52 anos, quebrou mais de 30 ossos e vai passar por um longo processo de recuperação.

