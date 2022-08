publicidade

O ícone do reggae Jimmy Cliff lança o novo álbum “Refugee” no dia 12 de agosto. Este será o primeiro disco inédito do artista desde 2012, quando saiu “Rebirth”. O novo trabalho apresenta participações especiais de Tarrus Riley, da filha de Cliff, Lilty Cliff, e de Wyclef Jean, que interpreta uma versão rap dance da faixa-título.

O novo álbum marca um momento especial para Jimmy Cliff. O dia 8 de julho de 2022 marcou o 50º aniversário de “The Harder They Come”, um célebre filme jamaicano estrelado por ele. Jimmy Cliff acaba de celebrar seus 78 anos de idade no dia 30 de julho.

Para conferir a música tema "Refugees":