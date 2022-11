Jimmy Kimmel será o apresentador do Oscar 2023

publicidade

A organização da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou hoje, dia 7 de novembro, que o apresentador Jimmy Kimmel assume a função de host da edição televisionada da edição 2023 do Oscar.

Será a terceira vez que Kimmel será o anfitrião do evento tendo apresentado o Oscar em 2017 e 2018. Comediante e apresentador de TV, que completará 55 anos no próximo domingo, 13, comandou as cerimônias da festa do cinema em 2017 e 2018. "Ser convidado para apresentar o Oscar pela terceira vez é uma grande honra ou uma armadilha. De qualquer forma, sou grato à Academia por me perguntar tão rapidamente depois que todos os bons disseram não", brincou Kimmel ao aceitar o convite, em um comunicado oficial.

Nos EUA, a premiação vai ao ar no canal ABC, do grupo Disney, que é a casa do programa de talk-show Jimmy Kimmel Live!.

A 95ª edição do Oscar será realizada em Los Angeles no dia 12 de março de 2023.

Veja Também

Publicação no Instagram para anunciar o nome de Kimmel: