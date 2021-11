Jogo da discórdia provoca confusão generalizada em "A Fazenda 13"

publicidade

O jogo da discórdia cumpriu a sua função e causou uma confusão generalizada em A Fazenda 13. A "brincadeira", que foi ao ar nesta segunda-feira (1º), provocou atritos entre todos os participantes do reality.

O palco da dinâmica virou academia e os peões precisaram escolher e justificar qual peso os colegas de confinamento carregavam no reality. Estavam disponíveis as cargas: "veneno", "hipocrisia", "protagonismo" e "muro".

Bil Araújo presenteou Dayane Mello com o peso "veneno". A modelo criticou o educador físico: "Eu acho que, de tudo que vem do Bil, o silêncio é a melhor coisa. Ele não merece nada. É a pessoa mais suja de todas as edições de reality que eu já vi".

Na vez de Solange, a escritora atribuiu a mesma plaquinha a Dynho: "Ele não fala, mas trabalha com os olhares e as caras. Eu acho ele uma pessoa debochada". O cantor discordou da colega: "Eu acho que esse aqui tem que ir para você, porque você espera sempre o melhor momento para aparecer no jogo".

Solange deu a plaquinha de "muro" para Erasmo e disparou: "Ele trabalha conforme a música". MC Gui ficou com "hipocrisia". "Ele fala coisas e acaba não fazendo", disse Solange.

Enquanto a escritora falava, Valentina se estressou com Gui Araujo e Sthefane Matos. A peoa criticou a dupla por ficarem rindo durante a dinâmica. "Surtadinha", rebateu o empresário. "Está pensando que você é quem? Abaixa a bola, seu falso", disparou Valentina.

Gui Araujo foi o próximo. O empresário deu o peso de "muro" para Marina Ferrari e justificou: "Na minha opinião, ela se força para não saber nada. Não sabe que o fogo queima, que as plantas são artificias e que a escada é feita para descer."



Valentina interrompeu o colega e criticou seus comentários: "Parabéns, humilha mais a Marina". A dupla acabou discutindo feito.

Mas o clima esquentou mesmo na vez de Sthefane. A Fazendeira presenteou Dayane com o peso de "veneno" e distribui xingamentos à modelo após a colega sugerir um romance entre ela e Dynho: "Falsa, manipuladora e mentirosa".



Rico defendeu a amiga e criticou Sthefane: "Você me chamou de desrespeitoso, mas desrespeitosa é você que tem noivo lá fora, o Dynho eu nunca vi, mas voce fica alisando o Bil". O momento causou um tumulto entre os peões e a discussão foi certeira.

Outro momento caloroso foi entre Solange e Erasmo. O modelo presenteou a colega com o peso "veneno": "Fofoqueira, venenosa e preguiçosa". A escritora se estressou com o peão e precisou de Rico para apartar a briga.

Acompanhe A Fazenda 13! O reality vai ao ar de segunda a sexta-feira às 22h45; aos sábados, depois da novela Gênesis e, aos domingos, após o Domingo Espetacular!

Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de A Fazenda 13.