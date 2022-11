Jogo do Brasil com Carnaval nesta segunda em Porto Alegre

publicidade

Futebol e Carnaval se unem nesta segunda-feira, dia 28 de novembro, no Parque da Orla em Porto Alegre. Um dos mais queridinhos blocos de rua da capital gaúcha, o Bloco Puxa apresenta um especial "Axé 2000", com Bibiana Petek e Banda. O evento acontece com entrada franca, mediante a retirada de ingressos pela plataforma Sympla.

O Bloco tem previsão de entrada às 17h30min, tocando um repertório de clássicos da música brasileira com aquele gingado que só o povo brasileiro. Rita d’Libra estará apostos para levar inclusão para todos.

A Arena do Torcedor Brahma no Parque da Orla é na Avenida Presidente João Goulart,551

Programação:

Abertura – 11 h; Jogo – Brasil e Suiça – 13h; Bloco Maria do Bairro – 15h; FP Trem Bala – 16h; Bloca Puxa – 17h30min.