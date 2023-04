"Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes" ganha trailer

publicidade

O mais novo filme da franquia Jogos Vorazes, "A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes", ganhou seu primeiro trailer, divulgado pela distribuidora Paris Filmes. O primeiro longa desde "A Esperança: Parte 2" (2015) se passa cerca de 64 anos antes dos acontecimentos da primeira trilogia de livros. A estreia está marcada para o dia 15 de novembro.

Na história, baseada no livro de mesmo nome lançado em 2020 por Suzane Collins, é possível conhecer o universo de Panem antes dos seus dias de glória, no 10° Jogos Vorazes. O jovem de 18 anos Coriolanus Snow trabalha na Capital, antes de se tornar o tirano Presidente Snow, interpretado por Donald Sutherland nos outros filmes. Snow é o mentor designado à garota-tributo do Distrito 12, Lucy Gray Baird. Ele acredita que ganhou uma oportunidade de sorte, mas acaba desenvolvendo sentimentos pela jovem. Os protagonistas são vividos por Tom Blyth ("Billy the Kid") e Rachel Zegler ("Amor, Sublime Amor").

Francis Lawrence, que dirigiu os últimos três filmes da franquia, comanda a produção. O roteiro ficou por conta de Collins e Michael Arndt ("Em Chamas"). O elenco de peso ainda inclui nomes como Peter Dinklage ("Game of Thrones"), Viola Davis ("Como Defender um Assassino"), Hunter Schafer ("Euphoria") e Jason Schwartzman ("Scott Pilgrim Contra o Mundo"), entre outros.

Confira o trailer: