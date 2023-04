John Romita Jr., lendário quadrinista, é presença confirmada na CCXP 2023

publicidade

A CCXP23, maior festival de cultura pop do mundo, anuncia a presença do quadrinista John Romita Jr. em sua próxima edição, em novembro em São Paulo. Filho do lendário artista John Romita Sr., Romita Jr. é um dos mais aclamados e renomados quadrinistas da indústria, tendo trabalhado em diversas séries e personagens icônicos da Marvel. Ele até hoje desenha o Homem Aranha. Esta é a segunda vez que o artista visita a CCXP, tendo comparecido ao evento em 2018, quando fez enorme sucesso entre os fãs, que desde então pedem o retorno do "Romitinha" à CCXP.

Romita Jr. participará na CCXP de painéis exclusivos e terá uma mesa no Artists' Valley by Bis, onde os fãs poderão encontrá-lo todos os dias do evento. Durante o evento, o quadrinista irá compartilhar suas experiências na indústria, discutir suas técnicas e contar histórias fascinantes sobre a criação de alguns dos personagens mais icônicos do mundo dos quadrinhos.

Nascido em um ambiente perfeito para o desenvolvimento artístico, aos 13 anos de idade, Romita Jr. propôs a criação de um personagem a Stan Lee, que posteriormente apresentou Prowler (Gatuno) ao lado de John Buscema na revista The Amazing Spider-Man #78 (O Espetacular Homem-Aranha) em 1969. Desde então, ele se tornou uma figura marcante na indústria de quadrinhos, com contribuições significativas para personagens como Homem-Aranha, Homem de Ferro, Demolidor, Wolverine, Superman, X-Men, e muitos outros.

Após 30 anos na Marvel, John Romita Jr. foi convidado pela DC Comics para ser um dos artistas exclusivos da editora, trabalhando em "Superman" (Super-Homem) com o escritor Geoff Johns, em 2014. Ao lado de Scott Snyder, participou do relançamento de DC Rebirth (Renascimento) com a revista "All-Star Batman", de 2016. No mesmo ano, desenhou "Dark Knight Returns: The Last Crusade" (O Cavaleiro das Trevas: A Última Cruzada), uma história do Joker (Coringa) escrita por Frank Miller e Brian Azzarello que integra a cronologia do clássico "O Cavaleiro das Trevas". No ano seguinte, ele e o escritor Dan Abnett lançaram a série "The Silencer", como parte da linha Dark Metal da DC Comics. O artista voltou a trabalhar com Frank Miller em "Superman: Ano Um", série que mostrou as origens do Homem de Aço. Em 2021, o artista retornou à Marvel Comics na qual é o atual desenhista de um dos títulos do Homem-Aranha.

Serviço CCXP: Datas: de 30 de novembro a 3 de dezembro de 2023. Local: São Paulo Expo

Veja Também