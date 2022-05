Johnny Depp faz aparição surpresa em show de Jeff Beck enquanto aguarda resultado de julgamento

publicidade

Johnny Depp subiu ao palco em um show de rock do guitarrista Jeff Beck, na cidade de Sheffield, no norte da Inglaterra, neste domingo (30), surpreendendo uma multidão fãs desavisados. A aparição do artista aconteceu enquanto ele aguarda a decisão do juri sobre o processo de difamação que está movendo contra a ex-mulher Amber Heard.

Cantando e tocando guitarra, Depp tocou covers de Little Wing, de Jimi Hendrix, e What's Going On, de Marvin Gaye, além da música Isolation, de John Lennon, da qual ele e Beck gravaram uma versão de estúdio em 2020.

Os fãs de Depp foram ao Instagram e Twitter para compartilhar suas opiniões sobre a performance do ator americano no palco.

"Johnny é um homem absolutamente louco... sai do tribunal na sexta... fazendo um show em Sheffield UK no domingo... com Jeff Beck... alucinado", disse um admirador no Twitter.

"Não estava esperando isso... Achei que ele estava no tribunal, mas acontece que ele está em Sheffield com Jeff Beck", escreveu outro.

Os jurados do tribunal da Virgínia, nos Estados Unidos, que estão deliberando sobre as acusações de difamação de Depp e Heard, terminaram o primeiro dia de discussões, na últi sexta-feira (27), sem um veredito. Eles retomarão os debates na terça-feira (31), após o feriado do Memorial Day dos EUA.

Entenda o caso

Depp, de 58 anos, processou a ex-mulher Heard em US$ 50 milhões e argumentou que ela o difamou quando se chamou de "uma figura pública representando abuso doméstico" em um artigo de opinião que ela escreveu no jornal The Washington Post.

Heard, de 36, então processou o ex por US$ 100 milhões, dizendo que Depp difamou sua reputação quando seu advogado chamou suas acusações de "farsa".

