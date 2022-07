Johnny Depp vai lançar música sobre processo contra Amber Heard

publicidade

Johnny Depp vai lançar uma música sobre processo milionário e midiático envolvendo ele e a ex-mulher, a atriz Amber Heard. Segundo o jornal The Sunday Times, a canção faz parte do novo álbum do astro de Piratas do Caribe, intitulado 18 — uma parceria com o guitarrista britânico Jeff Beck — previsto para ser divulgado na sexta-feira, dia 15.

Ainda de acordo com a publicação, Johnny Depp escreveu indiretas para Amber depois que ela foi condenada a pagar 15 milhões de dólares para ele por difamação.

"Acho que você já disse o suficiente para a p*rra de uma noite", diz um dos trechos do single Sad Motherf***ing Parade. "Você está aí sentada como um cachorro com uma coceira de sete anos [...] Se eu tivesse um centavo, ele não chegaria à sua mão", diz outra parte da música escrita pelo artista.

A briga judicial entre o ator e Amber Heard começou quando a atriz acusou o astro de "Piratas do Caribe" de agressão. Após a estrela de Aquaman ter escrito em um jornal um texto em que dizia ter sido vítima de violência doméstica, Depp entrou com um processo por difamação contra ela. Então, Heard também abriu uma ação por difamação contra o ex-marido.

No texto publicado nas redes sociais, o ator disse que foi alvo de "acusações falsas, muito sérias e criminosas". Ele também acusou a mídia de publicar "conteúdo de ódio" contra ele, o que causou impacto na vida pessoal e profissional dele.

Após semanas de julgamento, Amber foi condenada pelo júri a pagar uma indenização de 15 milhões de dólares ao ex-marido por difamação. O ator também vai ter de indenizar a atriz em 2 milhões de dólares.

Veja Também