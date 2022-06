Johnny Hooker lança "Maré" em feat inédito com Silva

publicidade

Uma parceria inédita com o cantor Silva está entre as 13 faixas do álbum "ØRGIA", que será lançado por Johnny Hooker nesta quinta-feira, dia 9. A música se chama "Maré" e é um "delírio tropical de fuga", nas palavras do próprio artista.

O novo disco é baseado no livro "Orgia - Os Diários de Tulio Carella", que se passa em Recife de 1960 e reflete sobre o amor e o sexo dentro do contexto político opressor em que o Brasil vivia. "ØRGIA", que chega quatro anos após o último álbum de inéditas de Johnny Hooker, passeia por toda a heterogeneidade da obra do cantor - do brega ao forró, do samba ao flamenco, do pop à experimentação. Johnny é conhecido pelas suas músicas "Amor Marginal", "Flutua (part. Liniker)", "Eu Vou Fazer uma Macumba Pra Te Amarrar, Maldito!", "Segunda chance" e "Caetano Veloso".

O disco e faixa estarão disponíveis em todas as plataformas de streaming, às 21h.