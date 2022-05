Johnny Hooker lança o single "Cuba"

publicidade

Um país comunista, com uma das capitais mais sensuais do mundo, localizado em uma ilha caribenha e que tem como trilha sonora melodias latinas e muita salsa. Essa é Cuba. Um lugar em que a paixão e o verão se confundem e para onde o novo single de Johnny Hooker pretende levar os seus ouvintes. Antes de lançar o seu próximo álbum de músicas inéditas - e quatro anos após o lançamento do último -, Johnny chega a todos os tocadores digitais com o single "Cuba" em dose dupla, com uma versão em português e uma em espanhol, no dia 20 de maio.

Tratando de uma paixão forte e dilacerante, com a sensualidade clássica do cantor, a letra conta a história de um encontro quente que marcou a pele: ‘’Ontem sonhei com você/ Chega e me morde/ Cheira o meu cangote/ Que eu me perfumei só pra te encontrar/ Menino da aurora, onde você mora?/ Quero te contar/ Que só de te ver/ Eu penso em largar tudo/ E fugir com você pra Cuba/ Completamente, totalmente na tua’’.

Assim como as músicas "Amante de Aluguel" e "Larga Esse Boy", também faz parte do novo disco de Johnny, intitulado "Orgia". Baseado no livro "Orgia - Os Diários de Tulio Carella", que se passa em Recife de 1960, o próximo álbum de faixas inéditas do artista vai refletir sobre o amor e o sexo dentro do contexto político opressor por qual o Brasil passa novamente.

Sobre este lançamento, Johnny diz: ‘’Essa música é como um sonho de liberdade numa ilha paradisíaca no meio do Caribe; tem a atmosfera de um sonho. É muito forte tanto na letra, quanto no arranjo’’. As duas versões do single estarão disponíveis nas plataformas de áudio à meia-noite do dia 20 de maio.

confira: https://www.youtube.com/watch?v=w2r8z7OAzlA