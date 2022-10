Jojo Todynho dança e manda indireta após fim do casamento: "É reagir, já botei meu cropped"

publicidade

Jojo Todynho não se pronunciou oficialmente sobre o fim do casamento com Lucas Souza, mas mandou uma suposta indireta via rede social ao agora ex-marido — na manhã do sábado (29), o oficial do Exército confirmou a separação.

Em vídeo postado nos stories do Instagram, a cantora aparece dançando e usando a camisa do Flamengo.

"Voltei! Hoje é dia de mengão. É reagir, já botei cropped. Vou ali fazer o cabelo, vamos com tudo. Bangu virou", disparou Jojo.

Em outras publicações, a campeã de "A Fazenda 12" apareceu no salão de beleza.

Mais cedo, Lucas explicou que a decisão do término foi de Jojo e afirmou que não tem mais volta. "Eu e a Jojo não estamos mais juntos, decidimos botar um ponto-final na relação. Acredito que não tem mais volta dessa vez. A nossa relação foi boa até determinado momento. Dessa vez, ela que terminou. Não estávamos nos acertando mais", disse nas redes sociais.

Vale lembrar que, no início do mês, Lucas também anunciou o fim do casamento com a cantora. Na época, o militar ficou bravo após a artista dizer no podcast dela que é a primeira namorada e mulher dele. Porém, a fala dela repercutiu como se Lucas fosse virgem antes de conhecê-la, e ele se irritou com essa história.

Depois de conversarem, Jojo e o então marido decidiram dar uma nova chance ao amor, mas acabaram se separando mais uma vez.

