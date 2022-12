Jojo Todynho diz que foi agredida e pede medida protetiva contra o ex-marido

publicidade

Jojo Todynho contou em suas redes sociais que registrou um boletim de ocorrência contra o ex-marido, Lucas Souza, neste sábado (10). Segundo a cantora, o oficial do Exército a agrediu verbalmente após inúmeras tentativas de reconciliação.

"Acabei de sair da DEAM juntamente com a minha advogada, vim abrir um B.O., uma medida protetiva contra o Lucas, porque ele, nas suas tentativas de pedir para voltar e eu negando... Ontem, ele me agrediu verbalmente. Agressão não é só física, mas é psicológica também. Uma mulher quando diz que não, é não. Não aceito falta de respeito, até porque não desrespeitei ele e nem diminui ele como homem. Por isso vim hoje tomar minha atitude", começou ela.

A cantora disse que foi muito julgada desde que os dois anunciaram o fim da relação, no mês passado, mas reforçou que as pessoas não sabem de tudo o que os dois viviam enquanto estavam juntos. "Eu falo para você que me julgou: 'Não compre briga sem saber da história'. Fui colocada de vilã, entre outras coisas, e preferi me calar, porque tenho uma assessoria e um jurídico que responde por mim. E tenho contratos também", explicou.

A vencedora de A Fazenda 12 disse que não pensa em reatar com Lucas e quer que ele siga com a sua vida longe dela. "Tenho que deixar registrado, porque homem seja quem for, aqui não se cresce. Meu amigo, você já está vivendo sua vida, fazendo suas coisas. Viva sua vida, me esqueça de uma vez por todas. Tá? Muito obrigada. E como sua mãe disse, 'Deus livrou', mas quem Deus livrou fui eu e minha vó", disse.

Jojo afirmou estar sofrendo com a atitude, mas reforçou que ela foi necessária. "Não queria estar fazendo isso, porque não é fácil separar. Registrar contra uma pessoa que eu já chamei de marido, que jurei amor, é muito triste. Mas com uma mulher como eu, homem nenhum se cria."

A artista disse que não reconhece mais o ex-marido, por isso contratou um segurança para proteger sua integridade física.

O que diz Lucas?

Lucas se manifestou sobre o ocorrido aos prantos no Instagram. "Não é possível que isso está acontecendo, meu Deus. Minha vida está um inferno já. Pra quê medida protetiva, cara? Eu xinguei ela, assim como ela me xingou também. O que está acontecendo, meu Deus do céu? Eu nunca ia fazer nada com ela, não precisa de medida protetiva contra mim... nunca faria mal para ela ou qualquer mulher", se defendeu ele.