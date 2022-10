Jojo Todynho rebate críticas após ser chamada de barraqueira: "Arrumaram problema comigo"

publicidade

A cantora Jojo Todynho não tem um dia de paz. A artista respondeu a um seguidor, na madrugada desta terça-feira, dia 18, que a acusou de só "fazer baixaria".

"Antes de ser famosa, eu sou ser humano. Eu não arrumei problema com ninguém, arrumaram comigo. Você acha que eu tenho que ficar calada? Não! E quando eu me calo, me acusam de ser medrosa", rebateu.

"Eu resolvo da maneira que tem que resolver. Não vou dar palco para os outros", continuou. "Mas não tem problema. Semana que vem tem novidade. Me aguardem", finalizou em tom misterioso.

Jojo tem se envolvido em uma polêmica após a outra. Após quase se divorciar do marido, brigar com a vizinha e até com o irmão, a artista tem respondido comentários de internautas.

