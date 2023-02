Jonas Brothers anuncia álbum novo e turnê

publicidade

Os irmãos Kevin, Joe e Nick Jonas, do trio Jonas Brothers, anunciaram um novo projeto para 2023 em um teaser publicado nas redes sociais. O disco "The Album" sucede Happiness Begins, de 2019, trabalho que marcou o seu retorno às gravações após quase 10 anos de hiato. A estreia está marcada para o dia 5 de maio. As datas para a turnê ainda não foram reveladas.

A banda de pop rock americana foi formada em 2005 e logo ganhou destaque em programas do Disney Chanel. Com uma legião de fãs brasileiros, os Jonas Brothers já passaram por Porto Alegre e se apresentaram no Pepsi on Stage e no Gigantinho.

