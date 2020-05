Jorge Drexler participa de versão em inglês de “Al Outro Lado del Rio”

publicidade

Já está disponível nas plataformas digitais a versão em inglês da música “Al Outro Lado del Rio”, de autoria do cantautor uruguaio Jorge Drexler. O novo trabalho tem a assinatura do artista de nova Iorque Leo Sidran, que foi coprodutor da música de Drexler. A versão em inglês tem a colaboração do próprio Drexler e de muitos outros artistas.

"Al Otro Lado del Río" é o tema musical central do filme "Diários de Motocicleta", dirigido pelo brasileiro Walter Salles, em 2003, e ganhadora do Óscar de Melhor Canção Original. Naquela noite, há 15 anos, em Hollywood, Drexler subiu ao palco e cantou à capela, agradecendo o prêmio, depois da música ser interpretada pelos astros Antônio Banderas e Carlos Santana.

A adaptação da música recebeu o título de “Row On” (Rema), impulsionada por Leo Sidran, e com Drexler fazendo segundas vozes, reunindo, ainda, mais de 40 artistas que participaram da versão final. O resultado também pode ser visto em vídeo colaborativo, apresentado nesta sexta-feira ao mundo.