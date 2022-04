Jornalista José Antônio Moraes lança seu primeiro livro "Entre Dois Verões"

publicidade

Lançamento do livro "Entre Dois Verões", do jornalista José Antônio Moraes contará com uma tarde de autógrafos, neste sábado, 23 de abril, das 16h às 18h, no antiquário Mundaréu (Rua Hoffmann, 500 - Bairro Floresta). O local foi escolhido por conta da sintonia com a sensibilidade do autor em descrever atmosferas, ambientes e objetos que compõem as memórias do passado. O Mundaréu é um antiquário repleto de história, e o espaço transporta os seus visitantes a uma incrível viagem pelo passado.

José Antônio Moraes de Oliveira é formado em Jornalismo e Filosofia e tem passagens pelo Jornal A Hora, Jornal do Comércio, Folha da Tarde e Correio do Povo. Trocou o Jornalismo pela Publicidade, ao redigir anúncios na MPM Propaganda para clientes como Lojas Renner, Ipiranga de Petróleo, Embratur e AmericanAirlines. Foi também diretor de Comunicação do Grupo Iochpe e cofundador do Conselho Executivo das Normas-Padrão para a publicidade brasileira.

Exemplares do livro estarão à venda no local no dia do lançamento. A versão digital da publicação estará disponível para o Kindle, pela Amazon. O livro tem evocativas ilustrações do artista plástico Joaquim da Fonseca. O projeto gráfico foi de Jaqueline Lemos e do designer Newton Bento e a edição ficou por conta da cineasta Flávia Moraes.