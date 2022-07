Jovens talentos cantam hits de Beyoncé a Luiz Gonzaga neste domingo

publicidade

No quarto episódio do Canta Comigo Teen 3, que chega na tela da Record TV neste domingo (24), os candidatos da vez interpretam desde sucessos recentes a clássicos do passado, surpreendendo e emocionando o painel de jurados.



Entre as canções escolhidas, estão: "Apenas mais uma de amor", do cantor Lulu Santos; "Mercedes Benz", clássico de Janis Joplin; "If I Were a Boy", megassucesso de Beyoncé; "A Morte do Vaqueiro", de Luiz Gonzaga; e "New Rules", hit da inglesa Dua Lipa.



Sob o comando de Rodrigo Faro e Ticiane Pinheiro, o reality traz o talento de jovens artistas, com idades de nove a dezesseis anos, que darão tudo de si em apresentações individuais ou em grupo, cantando nos mais variados estilos e ritmos.

Porém, antes, os pequenos cantores precisam empolgar os 100 jurados da atração. Se qualquer um deles gostar da performance do candidato, pode se levantar e, da própria cabine, cantar com o competidor. Quanto mais técnicos em pé, mais pontos o participante consegue acumular.

Lembrando que é o público quem escolhe o grande vencedor do "Canta Comigo Teen", votando em seu candidato favorito na final por meio do R7.com. Quem ganhar, leva para casa um prêmio de R$ 200 mil.



Sobre o formato

O Canta Comigo Teen foi a primeira versão infantojuvenil de All Together Now, formato original da Endemol Shine Group, cuja versão nacional, Canta Comigo, já ganhou quatro temporadas na Record TV: duas com a apresentação de Gugu Liberato e duas com Rodrigo Faro.



"Canta Comigo Teen 3" é apresentado por Rodrigo Faro e Ticiane Pinheiro e vai ao ar aos domingos, a partir das 18h, logo após o "Hora do Faro". A direção-geral é de Marcelo Amiky. Rodrigo Carelli assina a direção do núcleo de realities da Record TV.