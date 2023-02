Judi Dench revela detalhes de doença que afeta independência

publicidade

A atriz Judi Dench, de 88 anos, afirmou que quase não consegue mais enxergar. A vencedora do Oscar tem uma doença degenerativa que a fez perder a visão, o que tornou praticamente impossível trabalhar.

Em entrevista ao The Graham Norton Show, a artista, que sofre com degeneração macular, disse que está forçando a memória para seguir trabalhando.

“Tornou-se impossível e, como tenho memória fotográfica, preciso encontrar uma máquina que não apenas me ensine minhas falas, mas também me diga onde elas aparecem na página. Eu costumava achar muito fácil aprender falas e memorizá-las”, comentou.

Além da dificuldade de ler roteiros, a atriz contou no programa que até para comer está difícil. Ela falou sobre quando foi jantar com David Mills e ele teve que cortar a comida para ela.

Judi Dench comentou pela primeira vez sobre a degeneração macular em entrevista à ET em 2012. "Esta condição é algo com que milhares e milhares de pessoas em todo o mundo precisam lutar... e é algo com o qual aprendi a lidar e a me adaptar - e não levará à cegueira", comentou.

Conhecida principalmente pelo papel de M na franquia James Bond, Dench ganhou um Oscar de melhor atriz coadjuvante nos anos 90 pelo filme "Shakeaspeare in Love".