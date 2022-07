Juju Salimeni abre o jogo sobre polêmicas e problemas com a depressão

publicidade

Modelo, influenciadora digital com mais de 17 milhões de seguidores em uma rede social e uma vida cheia de conquistas e polêmicas. Juju Salimeni recebeu a equipe do Domingo Espetacular em casa para uma conversa reveladora. Ela falou sobre as críticas que tem sofrido, a briga com Nicole Bahls e também sobre o tratamento para conviver com a perda do cabelo. Problemas que a levaram a enfrentar uma depressão.