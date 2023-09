Juliette é criticada por divulgar turnê 'Ciclone' em Porto Alegre, e apaga publicação

publicidade

A cantora e ex-BBB Juliette Freire foi criticada nas redes sociais após realizar uma publicação sobre a passagem da sua turnê, intitulada Ciclone, pela cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, nesta quarta-feira, 20.

Internautas acusaram a vencedora do Big Brother Brasil 21 de "insensibilidade", já que a população tem sofrido com fortes chuvas causadas por um ciclone que passou por diversas cidades do estado. Em balanço divulgado no último dia 14, eram contabilizados ao menos 47 mortos e 9 desaparecidos.

Após a repercussão, Juliette apagou a publicação. Horas depois, em uma nova publicação, a artista se desculpou pelo ocorrido. "Aprendi em minha vida que ser nobre é reconhecer nossos próprios erros. Então, peço profundas e sinceras desculpas pelo tweet inoportuno e equivocado sobre a minha turnê no Sul. Medidas estão sendo tomadas para que esse erro não aconteça novamente", escreveu.

Ciclone é o nome do disco mais recente da cantora e também é uma das faixas do álbum, lançado no final de agosto.

Ela fará shows em São Paulo, Recife, Curitiba, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, além de Porto Alegre. A artista já fez postagens divulgando a turnê em outras cidades também.

Juliette chegou a ser defendida por fãs nas redes sociais, que lembraram que ela divulgou uma ação para ajudar vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.