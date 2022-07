Juntinhas: Wanessa Camargo revela em redes sociais que estará em novo projeto musical de Sandy

publicidade

A cantora Wanessa Camargo prova a cada dia que realmente está em uma nova fase de sua vida. Neste sábado (30), Wanessa compartilhou um clique em suas redes sociais ao lado da cantora Sandy e contou a novidade: fará parte de novo projeto musical da colega.

"Meus amores, estou muito feliz em anunciar que serei a 1ª convidada do projeto 'Nós, Voz, Eles 2'! Que honra e que alegria imensa ter recebido esse convite tão especial pra cantar com você, que eu admiro há tantos e tantos anos, @sandyoficial. Dia 1 às 12h, vocês poderão acompanhar no canal dela o making of da gravação da nossa música 'Leve', que sai com clipe dia 04! Está incrível, vocês vão amar!", disse Wanessa em seu Instagram.

A herdeira de Zezé de Camargo tem repercutido novamente na mídia após separar-se do empresário Marcus Buaiz, com quem foi casada por 17 anos. Wanessa anunciou o término do casamento em maio deste ano. Juntos, ela e Marcus tiveram dois filhos: José Marcus, de 10 anos, e João Francisco, de 7.

Os boatos de que a cantora estaria se envolvendo com Dado Dolabella surgiram logo depois que a separação veio à tona, pois Wanessa teria se encontrado com o ator durante uma viagem à Chapada dos Veadeiros. No fim, a informação era verdadeira e recentemente Wanessa e Dado assumiram oficialmente seu relacionamento.